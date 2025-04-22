Спикеру парламента Гагаузии запретили покидать Молдавию

Председатель парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил журналистам, что молдавские власти запретили ему покидать страну в течение двух месяцев. Его цитирует портал Gagauzia24.

«Я несколько раз уже пытался выезжать из Молдовы на лечение, но мне не давали этого сделать. Я написал генеральному прокурору, они мне даже ответа дать не могут. И чтобы я больше не писал им, они приняли такое решение», — сказал Константинов.

По словам политика, запрет связан с делом о мошенничестве, согласно которому он якобы присвоил спиртзавод. Он назвал дело сфабрикованным.

В феврале Константинова задержали в аэропорту Кишинева и забрали у него паспорт, когда он собирался вылететь в Турцию на лечение. Он добавил, что удостоверение личности ему вернули только после того, как его самолет улетел. По словам Константинова, он предоставил пограничникам все разрешающие поездку документы, однако на их решение это не повлияло.

Ранее Россия осудила меры Кишинева против Гагаузии.