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«Кто на кого собирается нападать?»: политик о фонде ЕС для закупок оружия

Политик Азаров: ЕС взял курс на третью мировую войну
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Matt Rourke/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал создание Европейским союзом фонда для закупок вооружений, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности начать обсуждение о размещении в других странах Европы самолетов с ядерным оружием. По мнению политика, ЕС взял курс на третью мировую войну.

«Если они этого не понимают, то это не означает, что этого нет. Потому что мы видим решения, например, об огромном увеличении военных бюджетов. <...> Они к миру стремятся или к чему? Ведь абсолютно понятно, что военный бюджет России и военные бюджеты европейских стран будут несопоставимы, у них расходы планируются в 15 раз больше. Так кто на кого собирается нападать», — задается вопросом Азаров.

Он также обратил внимание, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже не стесняется в выражениях, говоря о необходимости поднять военную промышленность ЕС.

Как сообщает британская газета Financial Times, страны Евросоюза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму €150 млрд. Источники издания отмечают, что соответствующее решение было принято 19 мая, официально соглашение будет подписано 21 мая.

До этого Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы своих самолетов с ядерным оружием. По его словам, для этого есть ряд условий: Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске останется за Францией.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о непонимании ЕС конфликта на Украине.

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