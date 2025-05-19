Страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений на сотни миллиардов евро

Страны Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму €150 млрд. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Столицы Евросоюза договорились о создании фонда займов для закупок вооружений в размере €150 млрд, который будет финансироваться из общего бюджета блока», — говорится в публикации.

Источники издания отмечают, что решение приняли 19 мая, официально соглашение будет подписано 21 мая.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

До этого Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы французских самолетов с ядерным оружием. По словам французского лидера, для этого есть ряд условий: Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске останется за Францией.

Ранее Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни.