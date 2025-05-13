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Макрон заявил о готовности разместить самолеты с ядерным оружием в ЕС

Макрон: Париж готов обсуждать размещение самолетов с ядерным оружием в Европе
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Ludovic Marin/Reuters

Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах французских самолетов с ядерным оружием. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

По словам французского лидера, для этого есть ряд условий: Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске останется за Францией.

Париж не будет размещать за рубежом необходимое для собственной обороны, добавил он.

До этого Макрон сообщил, что французские власти уже отдали «все, что могли» Украине, и больше не могут поставлять оружие украинской армии. Он отметил, что Париж отдал Киеву даже часть гаубиц Caesar, которые обещал другим партнерам, таким как Копенгаген.

Французский лидер также заявил о своей готовности к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным после установления режима прекращения огня. Он заявил о необходимости этого диалога.

Ранее Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни.

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