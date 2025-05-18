Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о непонимании ЕС конфликта на Украине

Вольфович: ЕС не понимает, к чему может привести продолжение конфликта на Украине

Европейские страны не понимают до конца, к чему в итоге может привести продолжение конфликта на Украине, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает «Беларусь 1».

По его словам, «сложно сделать прогноз на людей, которые мыслят другими критериями». Вольфович считает, что в Европе к власти пришли люди с другим порядком мыслей в голове.

Он выразил надежду, что «все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

По его словам, Украине нужны дополнительные деньги, и именно поэтому она хочет стать членом ЕС «любой ценой». Однако венгерская сторона в этом не заинтересована, отметил политик.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

Ранее СМИ узнали о конфликте Макрона и Мелони из-за Украины.