Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

Занимавший пост министра обороны РФ в 2007–2012 годах Анатолий Сердюков нанес серьезный удар по обороноспособности России. Такое мнение выразил глава Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, пишет ТАСС.

«В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано, который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны», — сказал Степашин на сессии Петербургского международного юридического форума.

По его мнению, действия Сердюкова серьезно навредили, в том числе, военкоматам, призыву и «всему остальному».

Он также добавил, что до начала спецоперации на Украине никто и не мог подумать, что придется вновь защищать Отечество.

До этого Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР территории Бессарабии и Западной Украины. Он напомнил, что речь идет о событиях 1939-1940 годов.

Степашин подчеркнул, что если бы Польша тогда получила Западную Украину и Львов, то сегодня относилась бы к России по-другому. Варшава бы «намучилась» с бандеровцами, считает он.

Ранее Степашин заявил, что Путин психологически «размажет» Зеленского.