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Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

Степашин: присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой
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Илья Питалев/РИА Новости

Присоединение к СССР Бессарабии и Западной Украины было ошибкой. Об этом заявил экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с Aif.ru.

«Что касается событий 1939–1940 годов, то я абсолютно убежден: присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой», — отметил он.

Степашин обратил внимание на то, что если бы Польша получила Западную Украину и Львов, то относилась бы к России по-другому. Варшава бы «намучилась» с бандеровцами, уточнил он.

12 января бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин сообщил, что на Западе раздумывают о разделе Украины на две части из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Эксперт условно назвал эти две части «прозападной» и «пророссийской». По мнению политолога, судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли РФ осуществиться этим планам Запада.

Ранее депутат Рады назвал условие, при котором Украина сможет сохранить государственность.

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