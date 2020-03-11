Реформа власти и соцполитика: какие изменения ждут Конституцию

Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались.

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Следующий шаг — передача документа регионам. Если две трети заксобраний проголосуют за, глава государства подпишет закон, и он будет опубликован.

Законопроект состоит из трех статей. В первой из них содержатся поправки, внесенные президентом и членами рабочей группы. Вторая статья определяет процедуру общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. В третьей же статье регулируется процесс вступления закона в силу.

Глава 3. Федеративное устройство

В 67 статье Конституции появился пункт об обеспечении Россией защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Действия и призывы, направленные на отчуждение территорий страны, — недопустимы.

Появилась и статья 67.1, несущая идеологическое значение. В ней говорится, что Россия является правопреемницей СССР, содержится упоминание Бога, сообщается о недопустимости «умаления значения подвига народа при защите Отечества».

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится во втором пункте статьи.

Также внесены поправки о том, что дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики России». Государство, отмечается в статье, должно создать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, а также для воспитания патриотизма.

В статье 68 добавились положения о том, что русский является языком государствообразующего народа, а культура в России как уникальное наследие поддерживается и охраняется государством.

В статье 69 вместо одного пункта предложено три. Новые положения сообщают, что культура всех народов, проживающих на территории страны, защищается государством. Поддержка оказывается и тем соотечественникам, которые проживают за рубежом.

Важное дополнение появилось в статье 70: «Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом».

В 71 статье появился запрет для главы государства, чиновников, депутатов, сенаторов, судей и прокуроров на иностранное гражданство и счета за рубежом.

В статье 72, регулирующей вопросы, которые находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов, добавлены сельское хозяйство, молодежная политика, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью, защита семьи.

Появилось и положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. В ведении России и субъектов, согласно поправкам, находятся «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

В статье 75 появились пункты об уважении труда граждан и защиты их прав, обеспечении минимального размера заработной платы (не меньше прожиточного минимума), осуществления индексации пенсий не реже одного раза в год, гарантии обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий.

В новой версии Конституции появилась статья 75.1: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Статью 77 предлагается дополнить третьей частью, которая касается требований о постоянном проживании в России для кандидатов на пост главы региона, отсутствии иностранного гражданства и зарубежных счетов. В статье 78 появились те же требования к руководителю федерального государственного органа.

Наконец, предлагается создать статью 79.1 — о мерах «по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Глава 4. Президент Российской Федерации

В статье 80 вместо обеспечения президентом взаимодействия органов государственной власти, указывается взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.

Глава государства должен проживать на территории России не менее 25 лет. Исключено слово «подряд» из положения о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков.

Появился подпункт 3.1, согласно которому ограничение в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

Серьезные изменений коснулись кадровых полномочий президента, прописанных в 83 статье.

Президент может сам уволить вице-премьеров и министров. По предложению премьер-министра президент утверждает «структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения».

Председатель, заместитель и судьи Конституционного и Верховного судов представляются президентом. Он же назначает «председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов».

Глава государства также вносит в Совфед представление о прекращении полномочий судей КС и ВС.

Также президент после консультаций с Совфедом назначает и освобождает от должности Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Появился пункт о том, что президент формирует Государственный совет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Появилась статья 92.1. В ней говорится о полной неприкосновенности бывших президентов. В случае, если Верховный суд подтвердит обвинение Госдумы в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, экс-президент может быть лишен неприкосновенности.

Глава 5. Федеральное Собрание

Статью 95 предлагается изложить в новой редакции. В ней содержатся требования к членам Совфеда, в частности, идет речь о постоянном проживании на территории всей России. В Конституцию перенесены часть требований к членам Совфеда, которые уже прописаны в федеральном законе.

Поправки также фиксируют уже существующий запрет на иностранное гражданство для депутатов.

В статье 103 предлагается усилить роль Госдумы при назначении правительства и наделить ее правом согласовывать кандидатуры всех министров.

Сенаторов РФ предлагается также наделить правом законодательной инициативы.

Президент может обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности федерального конституционного закона и, в зависимости от вердикта КС, вернуть инициативу в Госдуму без подписания.

Глава 6. Правительство Российской Федерации

Правительство РФ осуществляет исполнительную власть «под общим руководством Президента Российской Федерации». Требования к премьер-министру пополнились запретами на иностранное гражданство и зарубежные счета. Кандидатуру председателя правительства должна сперва утвердить Госдума.

112 статья пополнилась важным дополнением, в котором сообщается, что, если президент отправил в отставку премьера, то новый председатель правительства будет работать с прежним составом кабинета министров.

Также отмечается, что президент не имеет права отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой.

Однако после трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур президент вправе назначить их из числа кандидатур, «представленных Председателем Правительства Российской Федерации».

«Если после трехкратного отклонения Государственной Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур более одной трети должностей членов Правительства Российской Федерации (за исключением должностей федеральных министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции Российской Федерации), остаются вакантными, Президент Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», — говорится в поправке.

В этом случае президент назначает правительство по представлению премьер-министра.

Статья 114 пополнилась перечнем обязательств правительства, в числе которых, например, сохранение традиционных семейных ценностей, содействие развитию предпринимательства и частной инициативы, снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание условий для развития системы экологического образования граждан.

Глава 7. Судебная власть и прокуратура

К судьям предлагается ввести те же запреты на иностранное гражданство и счета за рубежом.

Статья 125 предполагает сокращение состава Конституционного суда — с 19 до 11 человек.

Также поправки расширяют полномочия КС. Так, по запросу президента суд проверяет конституционность проектов законов до их подписания президентом.

Кроме того, КС наделяется правом разрешать «вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации; а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Глава 8. Местное самоуправление

Пополнились изменениями и статьи о местном самоуправлении.

«Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом», — говорится в статье 131.

Также предусматривается включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти.