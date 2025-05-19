В ООН не усмотрели нарушений свободы выражения мнений в задержаниях 9 мая в Киеве

УВКПЧ не выявило процессуальных нарушений при задержаниях 9 мая в Киеве

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обнаружило никаких процессуальных нарушений прав на свободу выражения мнений или жестокого обращения в задержаниях 9 мая в Киеве. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссель.

Напомним, 9 мая полиция Киева задержала пожилую женщину из-за пилотки с красной звездой, признанной на Украине экстремистской символикой.

В тот же день местные силовики запретили женщине слушать песню «День Победы» в общественном месте, а также задержали нескольких пенсионеров за исполнение песен на русском языке.

«Управление ООН по правам человека на протяжении многих лет отслеживало соблюдение прав на свободу выражения мнений и мирных собраний (на Украине. – «Газета.Ru»)», — подчеркнула Троссель.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации, направленная на демонтаж памятников советской эпохи и борьбу со всем, что связано с Россией.

Ранее стало известно, что со станции киевского метро планируют убрать панно с изображением красноармейца.