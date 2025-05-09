«Вашу свастику видно». На Украине задерживают за красные звезды и песни Победы

На Украине правоохранители задерживают жителей, отмечающих 9 Мая. Так, в парке Славы в Киеве задержали пенсионерку за то, что она пришла в общественное место в пилотке с красной звездой. Позже местные силовики запретили женщине публично слушать песню «День Победы», а также задержали нескольких пенсионеров за исполнение советских хитов. В российском МИД призвали «не сдаваться» тех, кто вынужден отмечать День Победы «за закрытыми ставнями».

В парке Славы в Киеве полиция задержала пенсионерку, пришедшую возложить цветы, из-за надетой пилотки с красной звездой. Силовики потребовали снять с головного убора звезду, так как ее изображение относится к запрещенной на Украине символике. Женщина отказалась и подчеркнула, что звездочки на пилотке «даже не видно».

«Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую [отправили]. Вы меня гоните. Я там [в полиции] была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят», — ответила пожилая женщина.

«Как мне вас жаль, как вас изуродовала эта власть. Вы, наверное, даже «Муму» не читали, потому что запрещают», – обратилась она к силовикам.

В итоге пенсионерку доставили в Печерский райотдел полиции.

По данным издания «Страна.ua», киевлянку зовут Галина Петровна Савченко, она внесена в базу сайта «Миротворец» с пометкой «пропаганда войны» и «публичная поддержка российской агрессии».

Женщина ежегодно возлагает цветы к памятникам советским воинам. В 2024 году она также пришла к Вечному огню, на ней были надеты советская форма и пилотка. На пенсионерку тогда составили административный протокол «За ношение советской символики».

Поющие пенсионеры

Позже возле Вечного огня в Киеве женщине запретили включать песню «День Победы»: полиция заявила, что прослушивание этой композиции в публичных местах запрещено, и потребовала выключить звук. Нарушительница ответила стражам порядка, что «ее дед воевал в Бресте», однако тех ответ не устроил, и они посоветовали «слушать такую музыку дома».

Кроме того, киевские полицейские задержали нескольких пенсионеров, которые решили отметить День Победы исполнением советских хитов. В Telegram-канале украинского издания «Обозреватель» опубликовано видео, на котором видно, как в центре столицы Украины несколько пожилых людей поют советские песни, затем к ним подходят полицейские и требуют «прекратить акцию». После этого сотрудники полиции пытаются силой увести пенсионеров, из-за чего те падают на асфальт. В итоге всех их доставили в участок на патрульных машинах.

При этом по данным «Страны.ua», один из задержанных заявил, что пел не на русском, а на церковнославянском языке.

День Победы «за закрытыми ставнями»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к жителям Украины и Молдавии, которым, по ее словам, приходится праздновать День Победы «за закрытыми ставнями», и призвала их «не сдаваться».

«Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам», – отметила она в интервью ТАСС.

Дипломат добавила, что на Украине ветеранам разрешили носить медали только на внутренней стороне пиджаков, а петь песни Победы на русском языке запретили вовсе.

«Это самоотверженный подвиг тех, кто все-таки продолжает это делать», – заключила Захарова.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский переименовал 9 мая в День Европы, а вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне на Украине стали праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне — его отмечают 8 мая.

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