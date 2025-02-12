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Со станции киевского метро планируют убрать панно с изображением красноармейца

Village: в киевском метро в этом году демонтируют панно с изображением красноармейца
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AMY/Wikimedia Commons

Мозаичное панно с изображением красноармейца на станции «Дворец Украина» киевского метро демонтируют в первом квартале этого года. Об этом пишет издание Village Украина.

Станцию «Дворец Украина» открыли в 1984 году под названием «Красноармейская». Панно с изображением советского солдата располагается на торцевой стене зала. Рядом размещается надпись «РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) 1918», ее тоже уберут. По данным издания, панно закрыли фальшстенкой из гипсокартона.

В материале говорится, что руководство метрополитена в текущем году демонтирует часть чеканки с изображением советского герба на станции «Майдан незалежности» (бывшая «Площадь Октябрьской революции»), на «Вокзальной» станции уберут бронзовые медальоны на тему дружбы народов. На данный момент они уже закрыты деревянными щитами.

В конце прошлого года в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому возле киностудии.

4 декабря депутаты местного городского совета Одессы также приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, проходит демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее на Украине с Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска.

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