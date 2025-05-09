На Украине бабушку задержали из-за пилотки с красной звездой

Полиция Киева задержала бабушку из-за пилотки с красной звездой. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE».

«Женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел», — сообщил телеканал.

Во время задержания женщина отказалась снять пилотку, подчеркнув, что звездочки на ней не видно.

«А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую. Вы меня гоните. Я там [в райотделе] была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят», — отчитала полицейских женщина.

Женщина ежегодно возлагает цветы к памятникам советских воинов. По данным украинского издания «Страна.ua», ее зовут Галина Петровна и в 2024 году она была задержана за посещение памятника в советской форме.

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