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Швыдкой прокомментировал отсутствие Мединского на юридическом форуме в Петербурге

РИА: Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме
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Виктор Толочко/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме, так как занят другими делами. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что [это] более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить», – пояснил Швыдкой, заменивший Мединского в качестве модератора сессии «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории».

Экс-министр культуры РФ отметил, что его попросили заменить Мединского, который, как известно, возглавлял российскую делегацию на первых за три года прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.

До этого Мединский заявил, что Москва довольна результатами переговоров с Киевом. В ходе встречи стороны обсудили возможность проведения встречи лидеров двух государств, а также согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее в МИД РФ раскрыли детали о следующем раунде переговоров с Украиной.

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