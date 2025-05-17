В МИД РФ раскрыли детали о следующем раунде переговоров с Украиной

Во время следующего раунда российско-украинских переговоров может обсуждаться прекращение огня, заявил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Каким образом может [начаться] режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — перечислил дипломат возможные детали переговоров.

Он отметил, что нынешний вариант Киева об остановке боевых действий без предварительных условий, кажется ему неприемлемым. Мирошник считает, что это даст Украине возможность восстановить фортификацию, подтянуть войска и получить дополнительное оружие от Франции и Великобритании. Представитель МИД РФ уверен, что это приведет к новой эскалации спустя 30 дней.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами.

Ранее Трамп заявил, что только он может решить украинский кризис.