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Стало известно об «измученном и подавленном» состоянии Зеленского

Bloomberg: Зеленский был подавленным и измученным на звонке лидеров ЕС Трампу
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего звонка лидеров ЕС президенту США Дональду Трампу выглядел «подавленным и измученным», поскольку ожидал новых санкций Вашингтона против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника агентства, во время телефонного разговора с Трампом в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер попытались дать понять Трампу, что «Путин водит его за нос».

Европейские лидеры надеются, что Трамп поймет, что рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку, добавил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский также был на пятничном звонке, но он выглядел подавленным и измученным событиями недели, подчеркнул собеседник Bloomberg.

Также агентство сообщало, что президент России Владимир Путин полагает, что обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.

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