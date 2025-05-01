Зеленский ввел санкции против Арестовича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника Офиса президента (ОП) Алексея Арестовича. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на указ украинского лидера.

В перечне санкций против него указаны: лишение государственных наград и иных форм поощрения, блокировка активов (временный запрет на распоряжение имуществом), полное прекращение торговых операций, полное приостановление транзита ресурсов через территорию Украины, запрет на вывод капитала за границу, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на распространение медиаконтента в Украине, аннулирование лицензий, включая разрешения на пользование недрами, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Часть санкций, включая блокировку активов, действует бессрочно, другие меры применяются на срок 10 лет.

В марте Арестович заявил, что Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Петр Порошенко не будут участвовать в президентских выборах на Украине. По его словам, выборы состоятся в октябре текущего года.

В феврале Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, обвиняемых в создании угрозы госбезопасности и экономическому развитию страны. В этом списке оказались экс-президент страны Петр Порошенко, олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Ограничения против них введены пожизненно.

Ранее Порошенко заявил о превентивном характере санкций Зеленского.