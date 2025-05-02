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Арестович прокомментировал санкции Зеленского

Арестович связал санкции против него с предстоящими выборами на Украине
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arestovych/X

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович связал введение Владимиром Зеленским санкций против него с подготовкой властей к выборам. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Санкции против меня и Порошенко, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США», — написал Арестович.

Комментируя введение санкций против Арестовича и некоторых других украинцев, Зеленский заявил, что эти люди «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства». Он также обвинил их в осуществлении активных информационных операций в ущерб Украине.

В начале российско-украинского конфликта Арестович был одним из самых заметных в медиапространстве представителей киевской власти, но затем ушел в отставку по собственному желанию и уехал за границу. В настоящее время он регулярно критикует политику офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд приступил к рассмотрению иска Порошенко к Зеленскому о снятии санкций.

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