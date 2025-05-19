Песков рассказал о согласовании визитов Уиткоффа в РФ

Песков: визит Уиткоффа в РФ при необходимости может быть согласован моментально

Визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ в случае необходимости может быть согласован моментально. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем», — отметил представитель Кремля.

Также он опроверг информацию о том, что американский чиновник планировал посетить Москву в майские праздники. Как сказал Песков, соответствующие сообщения «неправильные».

10 мая телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США совместно с Украиной и странами — членами Европейского союза разработали план урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из 22 пунктов, один из которых касается введения 30-дневного режима прекращения огня в зоне боевых действий.

17 мая газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент РФ Владимир Путин отказался обсуждать план урегулирования на Украине со Стивеном Уикоффом. По информации журналистов, специальный посланник хозяина Белого дома Дональда Трампа откладывал встречу с российским лидером из-за его позиции по вопросу завершения конфликта.

Ранее Уиткофф поделился ожиданиями от предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.