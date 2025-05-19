Названы лидеры первого тура выборов президента Польши

В Польше обработали 100% голосов, Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур

Государственная избирательная комиссия Польши обработала 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Окончательные официальные данные Избирком должен представить в течение дня.

Второй тур выборов состоится 1 июня.

До этого председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затрагивает агитацию в интернете.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке был Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и представляющий правящую «Гражданскую коалицию». На втором месте находился Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, выдвинутый партией «Право и справедливость».

Ранее в Польше обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы.