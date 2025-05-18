В Польше зафиксировали многочисленные нарушения «дня тишины» перед выборами

Государственная избирательная комиссия Польши зафиксировала 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затрагивает агитацию в интернете. Об этом заявил председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк на пресс-конференции, передает ТАСС.

«В ходе избирательной тишины, то есть от вчерашнего дня до полуночи, произошло три преступления, зафиксировано 63 случая административных правонарушений и 56 [нарушений] избирательного кодекса», — заявил он.

Другие данные о нарушении режима тишины были представлены пресс-секретарем польской полиции Катажиной Новак. По ее словам, с начала избирательной кампании до 06:00 18 мая было зафиксировано 122 случая нарушений.

Утром 18 мая в Польше открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. В качестве кандидатов на пост главы государства выдвинулись 13 кандидатов. Проголосовать можно на 32 тыс. участков, которые будут открыты до 21:00 (22:00 мск). После подсчета голосов будут объявлены результаты экзитполов.

В том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

Ранее политолог рассказал, кто станет следующим президентом Польши.