Спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Вячеслав Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов» из-за ограничений для европарламентариев на контакты с ПА ОДКБ. Его слова передает ТАСС.

«Когда в тюрьму народов, в Евросоюз, принимали, говорили об одном», — сказал Володин.

По его словам, в настоящее время в ЕС другая атмосфера, решения и политики, которые, «сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран — участников этой организации».

Европарламент начал проверку депутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы 9 мая, сообщал евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту. В ЕП комментировать эту информацию отказались, подчеркнув, что «официальной миссии» в российскую столицу не отправляли, а все посетившие РФ депутаты сделали это «в личном качестве».

В Россию приезжали пять депутатов, во время визита они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретились со спикером Госдумы.

Ранее ЕП лишил неприкосновенности депутата, сорвавшего флаг Украины в Польше.