ЕП лишил неприкосновенности депутата, сорвавшего флаг Украины в Польше

Европарламент (ЕП) лишил депутатской неприкосновенности евродепутата из Польши Гжегожа Брауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Спикеру Европарламента поручено проинформировать об этом компетентные власти Польши и Гжегожа Брауна», — говорится в документе.

Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. 1 мая во время митинга его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года. Сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность.

В январе Брауна вывели из зала пленарных заседаний после того, как он нарушил минуту молчания в память о жертвах Холокоста. Позже депутат объяснил произошедшее в соцсетях. По его словам, во время заседания он заявил, что все жертвы равны, но некоторые, видимо, равнее, имея в виду «жертв еврейского геноцида в Газе».

Ранее появились кадры срыва флага Украины со здания мэрии в Польше.