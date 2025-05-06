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ЕП лишил неприкосновенности депутата, сорвавшего флаг Украины в Польше

ЕП лишил польского депутата Гжегожа Брауна неприкосновенности
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IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Европарламент (ЕП) лишил депутатской неприкосновенности евродепутата из Польши Гжегожа Брауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Спикеру Европарламента поручено проинформировать об этом компетентные власти Польши и Гжегожа Брауна», — говорится в документе.

Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. 1 мая во время митинга его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года. Сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность.

В январе Брауна вывели из зала пленарных заседаний после того, как он нарушил минуту молчания в память о жертвах Холокоста. Позже депутат объяснил произошедшее в соцсетях. По его словам, во время заседания он заявил, что все жертвы равны, но некоторые, видимо, равнее, имея в виду «жертв еврейского геноцида в Газе».

Ранее появились кадры срыва флага Украины со здания мэрии в Польше.

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