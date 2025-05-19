Китай поддержал продолжение диалога России с Украиной

Власти Китая выступают за продолжение диалога между Российской Федерацией и Украиной ради справедливого урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что стороны продолжат переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязующего мирного соглашения, приемлемого для каждой из них, и в итоге добьются политического урегулирования кризиса», — сказала она, комментируя переговоры в Стамбуле.

Мао Нин добавила, что китайская сторона занимает по украинскому кризису «последовательную и четкую позицию».

Накануне газета The Wall Street Journal заявила, что президент России Владимир Путин во время предстоящего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом намерен продемонстрировать стремление к миру на Украине. Как следует из текста, президент России намерен сохранить доверительные отношения с Трампом, чтобы постепенно восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине.