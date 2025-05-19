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В ОДКБ заявили о предпосылках для стабилизации на Корейском полуострове

Генсек ОДКБ: есть предпосылки к стабилизации ситуации на Корейском полуострове
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил о наличии предпосылок для стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

«Наметились некоторые предпосылки для стабилизации обстановки на Корейском полуострове, способствующие стабилизации всей Северо-Восточной Азии», – сказал он на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке.

До этого стало известно, что в КНДР убрали слово «объединение» с вывески на «Павильоне объединения» в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны.

В феврале лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея создает военный дисбаланс в регионе.

8 мая Россия и Китай призвали международное сообщество отказаться от санкций против КНДР. В совместном заявлении руководств стран, опубликованном на сайте Кремля, говорилось о решении проблем региона «исключительно политико-дипломатическими средствами».

Ранее секретарь Совбеза РФ Шойгу заявил об угрозе создания азиатского аналога НАТО.

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