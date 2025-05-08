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Россия и Китай призвали снять санкции с КНДР

РФ и Китай призвали международное сообщество отказаться от санкций против КНДР
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Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

Россия и Китай призвали международное сообщество отказаться от санкций против КНДР. Соответствующее положение содержится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на сайте Кремля.

РФ и КНР призвали к продвижению урегулирования проблем Корейского полуострова «исключительно политико-дипломатическими средствами» и отказаться от силового давления на Пхеньян и милитаризации Северо-Восточной Азии. Также в Москве и Пекине призвали «соответствующие государства» предпринять «практические шаги, направленные на разрядку напряженности и устранение угрозы вооруженных инцидентов и масштабных военных конфликтов на Корейском полуострове».

До этого РФ и КНР призвали международное сообщество придерживаться принципа равной и неделимой безопасности, предполагающего, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости ускорить поступление во флот КНДР ядерного оружия.

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