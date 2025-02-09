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Ким Чен Ын заявил, что США и Южная Корея нарушают баланс в регионе

Лидер КНДР заявил, что военный союз Вашингтона и Сеула нарушает баланс в регионе
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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея нарушает баланс сил в регионе. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление северокорейский лидер сделал во время посещения министерства обороны страны.

«Постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США... учения по моделированию ядерной войны... создают военный дисбаланс на Корейском полуострове», — сказал он.

Сам Ким Чен Ын заявил, что КНДР не хочет обострения ситуации в регионе Корейского полуострова. Однако он добавил, что с «теми, кто почитает силовое превосходство, нужно говорить на их языке».

Незадолго до этого Ким Чен Ын отчитал членов партийного комитета за аморальное поведение. Так он отреагировал на инцидент, когда члены партии, воспользовавшись своим служебным положением, получили приглашения на увеселительное мероприятие с распитием алкоголя.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о визите лидера КНДР в Россию.

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