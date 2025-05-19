На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНДР убрала слово «объединение» со здания, находящегося на границе с Южной Кореей

КНДР убрала слово «объединение» из вывески на здании для переговоров
close
Ng Han Guan/AP

КНДР заменила вывеску на «Павильоне объединения» в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны (ДМЗ). Здание переименовали в «Пханмун Холл» в рамках отказа от объединения с Южной Кореей, заявили в министерстве объединения Республики Корея, передает ТАСС.

Табличку со здания, которое использовалось для переговоров Сеула и Пхеньяна, сняли еще в январе 2024 года, а в августе на ее место была установлена новая с надписью «Пханмунгван», что переводится как «Пханмун Холл» по названию пункта, где он расположен.

«Мы расцениваем это как часть усилий Северной Кореи по стиранию образа объединения, осуществляемых в рамках враждебной концепции «двух государств», которую Пхеньян продвигает с прошлого года», — сказал на брифинге представитель министерства Ку Бён Сам.

В апреле сообщалось, что южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь по военным из КНДР после того, как те пересекли демаркационную линию на 38-й параллели.

Ранее Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против империалистических пиратов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами