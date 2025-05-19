КНДР убрала слово «объединение» со здания, находящегося на границе с Южной Кореей

КНДР заменила вывеску на «Павильоне объединения» в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны (ДМЗ). Здание переименовали в «Пханмун Холл» в рамках отказа от объединения с Южной Кореей, заявили в министерстве объединения Республики Корея, передает ТАСС.

Табличку со здания, которое использовалось для переговоров Сеула и Пхеньяна, сняли еще в январе 2024 года, а в августе на ее место была установлена новая с надписью «Пханмунгван», что переводится как «Пханмун Холл» по названию пункта, где он расположен.

«Мы расцениваем это как часть усилий Северной Кореи по стиранию образа объединения, осуществляемых в рамках враждебной концепции «двух государств», которую Пхеньян продвигает с прошлого года», — сказал на брифинге представитель министерства Ку Бён Сам.

В апреле сообщалось, что южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь по военным из КНДР после того, как те пересекли демаркационную линию на 38-й параллели.

Ранее Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против империалистических пиратов.