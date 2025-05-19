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Посол Польши на Украине понадеялся на «драматические изменения» в России

Посол Польши на Украине Лукасевич понадеялся на драматические изменения в России
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P_Lukasiewicz/X

Временный поверенный в делах Польши на территории Украины Петр Лукасевич выразил надежду на «драматические или недраматические» изменения в России, которые смогут остановить конфликт на Украине. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Очевидно, мы рассчитываем, во-первых, на драматические или недраматические изменения в России, которые остановят это жестокое и несправедливое вторжение», — сказал Лукасевич.

Дипломат выразил уверенность, что Россия должна выйти из конфликта на Украине «ослабленной, а не окрепшей». По его словам, это не просто цель, а стремление.

«Я не собираюсь спекулировать относительно будущих войн. Сейчас у нас есть одна, которую нужно выиграть. И будущее очень зависит от результата этого, от того, насколько плохо это закончится для России», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «издевается» над президентом США Дональдом Трампом. Сикорский понадеялся, что президент США Дональд Трамп и его администрация увидят, что Путин якобы «смеется над их доброй волей».

Ранее на Западе предупредили, что Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией.

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