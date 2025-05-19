На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе предупредили, что Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией

National Interest: Польша станет ключевым союзником США в борьбе с РФ
close
Evan Vucci/AP

США стремятся укрепить позиции в энергетическом секторе Восточной Европы, сделав Польшу основным союзником в этом регионе. Как пишет National Interest, Варшава, обладающая быстрорастущей экономикой и стратегическим расположением, рассматривается Вашингтоном как «якорь» для продвижения американского СПГ и ядерных технологий.

«Польша — самая динамичная экономика Европы с растущим спросом на энергию. Ее интерес к нашему газу и атомным проектам совпадает с задачами США по ослаблению влияния России», — отмечают авторы.

16 мая премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил, что «нас ждут очень трудные дни». По словам польского премьера, Россия не проявила доброй воли на встрече в Турции. Российская делегация не хотела вести переговоры в присутствии представителей США и выдвинула неприемлемые для Украины и ее союзников условия, отметил Туск.

Ранее европейским лидерам не понравилось отношение Трампа к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами