На Западе предупредили, что Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией

США стремятся укрепить позиции в энергетическом секторе Восточной Европы, сделав Польшу основным союзником в этом регионе. Как пишет National Interest, Варшава, обладающая быстрорастущей экономикой и стратегическим расположением, рассматривается Вашингтоном как «якорь» для продвижения американского СПГ и ядерных технологий.

«Польша — самая динамичная экономика Европы с растущим спросом на энергию. Ее интерес к нашему газу и атомным проектам совпадает с задачами США по ослаблению влияния России», — отмечают авторы.

16 мая премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил, что «нас ждут очень трудные дни». По словам польского премьера, Россия не проявила доброй воли на встрече в Турции. Российская делегация не хотела вести переговоры в присутствии представителей США и выдвинула неприемлемые для Украины и ее союзников условия, отметил Туск.

Ранее европейским лидерам не понравилось отношение Трампа к России.