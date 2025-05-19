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Во Франции раскритиковали Макрона за «неуместную веселость» на саммите в Албании

Филиппо: Макрон единственный самовлюбленно веселится на саммите в Албании
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Zhao Dingzhe/Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Эммануэля Макрона за его поведение на саммите Европейского политического общества в Албании. В соцсети X он опубликовал совместное фото лидеров, где Макрон, в отличие от остальных, демонстрирует два больших пальца вверх с улыбкой.

«Угадайте, кто здесь единственный, кто влюблен в себя и радостно показывает два пальца, как будто это школьная фотосессия?» — написал Филиппо, сопроводив пост саркастическим комментарием.

На фотографии, сделанной во время мероприятия, Макрон выделяется на фоне других политиков, сохраняющих сдержанность. Филиппо назвал жест президента «глупым» и неуместным для официального события.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Албании схватил Эммануэля Макрона за палец, спровоцировав бурные обсуждения в социальных сетях. Президент Франции пытался освободить свою руку, но у него ничего не вышло. В результате Эрдоган не отпускал палец Макрона в течение некоторого времени, после чего сказал ему что-то через переводчика.

Позже Макрон снова попал в неловкую ситуацию на саммите в Албании. На опубликованном видео албанский премьер-министр Эди Рама ведет за руку французского лидера.

Ранее на Западе прокомментировали жест Эрдогана Макрону.

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