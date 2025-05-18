На Западе прокомментировали жест Эрдогана Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон был озадачен жестом его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи лидеров на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее», — написал профессор.

Накануне Макрон во время встречи в Албании подошел поприветствовать Эрдогана, попытавшись похлопать его по плечу. Однако турецкий лидер не позволил французскому коллеге дотронуться до себя, перехватив его палец. Президент Франции пытался освободить свою руку, но у него ничего не вышло.

Специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая пояснила, что Макрон жестом попытался показать покровительственную позицию и поставить себя выше собеседника. По ее словам, президент Турции завершил разговор доминирующей позицией.

Ранее Макрон еще раз попал в неловкую ситуацию на саммите в Албании.