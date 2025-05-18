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На Западе прокомментировали жест Эрдогана Макрону

Профессор Дизен: Макрона озадачил жест Эрдогана на встрече в Албании
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Leon Neal/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон был озадачен жестом его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи лидеров на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее», — написал профессор.

Накануне Макрон во время встречи в Албании подошел поприветствовать Эрдогана, попытавшись похлопать его по плечу. Однако турецкий лидер не позволил французскому коллеге дотронуться до себя, перехватив его палец. Президент Франции пытался освободить свою руку, но у него ничего не вышло.

Специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая пояснила, что Макрон жестом попытался показать покровительственную позицию и поставить себя выше собеседника. По ее словам, президент Турции завершил разговор доминирующей позицией.

Ранее Макрон еще раз попал в неловкую ситуацию на саммите в Албании.

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