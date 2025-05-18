Макрон снова попал в неловкую ситуацию на саммите в Албании

Президент Франции Эммануэль Макрон снова попал в неловкую ситуацию на саммите Европейского политического сообщества в Албании. На это обратили внимание журналисты канала RT в соцсети X.

На опубликованном видео албанский премьер-министр Эди Рама ведет за руку французского лидера.

«Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях», — отмечается в сообщении.

До этого в Албании произошел неловкий инцидент с Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Макрон приблизился к турецкому лидеру, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки Эрдогана. Началась беседа, содержание которой на записи отсутствует. Эрдоган быстро убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона. Французскому президенту удалось вырвать один палец из захвата, однако турецкий президент продолжал держать другой палец Макрона еще как минимум десять секунд, при этом улыбаясь и не поднимаясь с места. В конечном итоге лидеры завершили краткий обмен репликами через переводчика, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, и тот отошел в сторону.

Впоследствии видео, на котором запечатлено странное приветствие между турецким и французским лидерами, распространилось в социальных сетях. Как утверждают некоторые из пользователей, Эрдоган перехватил палец Макрона, чтобы не дать ему похлопать себя по плечу и утвердить дипломатическое превосходство.

По мнению политика Флориана Филиппо, Эрдоган унизил французского коллегу. Норвежский профессор Гленн Дизен считает, что Макрону было не по себе. Мировые СМИ пишут, что французский президент попытался установить психологическое превосходство, но проиграл в этой борьбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, что Макрон пытался убедить Эрдогана в необходимости добиться от РФ согласия на перемирие с Украиной.