Венгрия отказалась от военной помощи Украине и призвала ЕС к миру

Сийярто заявил, что у Венгрии нет никаких обязательств перед Украиной

Венгрия не намерена оказывать военную поддержку Украине и продолжит держаться в стороне от конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на собрании правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает ТАСС.

«Украина воюет за себя, а не за нас. У нас нет ни юридических, ни моральных обязательств вмешиваться. Наша задача — защитить венгерский народ», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии поддержал мирные переговоры при посредничестве США, но раскритиковал ЕС за «подрыв усилий». По его мнению, Брюссель затягивает войну, чтобы отсрочить ответственность за провалы политики.

«Но время придет», — добавил министр.

18 мая Сийярто заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за высокого уровня коррупции в стране.

Похожее заявление в этот же день сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

Ранее Орбан назвал неприемлемым поведение Украины в отношении Венгрии.