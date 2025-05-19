На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия отказалась от военной помощи Украине и призвала ЕС к миру

Сийярто заявил, что у Венгрии нет никаких обязательств перед Украиной
close
Global Look Press

Венгрия не намерена оказывать военную поддержку Украине и продолжит держаться в стороне от конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на собрании правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает ТАСС.

«Украина воюет за себя, а не за нас. У нас нет ни юридических, ни моральных обязательств вмешиваться. Наша задача — защитить венгерский народ», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии поддержал мирные переговоры при посредничестве США, но раскритиковал ЕС за «подрыв усилий». По его мнению, Брюссель затягивает войну, чтобы отсрочить ответственность за провалы политики.

«Но время придет», — добавил министр.

18 мая Сийярто заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за высокого уровня коррупции в стране.

Похожее заявление в этот же день сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

Ранее Орбан назвал неприемлемым поведение Украины в отношении Венгрии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами