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Орбан назвал неприемлемым поведение Украины в отношении Венгрии

Орбан обратился к генсеку НАТО из-за дезинформации спецслужб Украины
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Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия считает неприемлемыми дезинформационные акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на них. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

Глава венгерского правительства после встречи с генсеком альянса на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявил, что считает неприемлемой дезинформационную клеветническую кампанию, которую проводят украинские спецслужбы против страны-члена НАТО.

«Это неприемлемо. И что необходимо сделать все, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что также считает беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится стать членом Европейского союза, не предпринимает никаких попыток для улучшения отношений с Будапештом.

Среди прочего Орбан отметил, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирования из-за рубежа для политических партий и СМИ.

13 мая глава венгерского правительства заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы сорвать проведение в стране референдума по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз.

9 мая в Службе безопасности Украины сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее в Венгрии раскрыли имена украинских шпионов.

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