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В Венгрии заявили, что Украину нельзя пускать в Евросоюз

Сийярто: Украину нельзя пускать в ЕС, она самая коррумпированная страна Европы
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Global Look Press

Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на встрече руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — сказал он.

Министр добавил, что вступление Украины в ЕС ведет к прямому столкновению европейских стран с Россией.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюз должен понять необходимость присоединения к американскому подходу в решении конфликта на Украине, поскольку нет смысла идти разными дорогами.

Ранее в Польше назвали последствия принятия Украины в ЕС.

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