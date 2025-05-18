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Орбан призвал не допустить вступление Украины в ЕС

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу интересам Венгрии
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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам. С таким заявление он выступил на совещании руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, которое получило название «Бойцовский клуб», передает ТАСС.

«Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой», — сказал глава правительства.

По его словам, Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет стать членом ЕС «любой ценой». Однако венгерская сторона в этом не заинтересована, отметил политик.

«Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет», — сказал премьер.

В конце апреля вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ее страна и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления украинского государства в Евросоюз.

Ранее Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС.

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