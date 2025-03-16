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В США допустили отравление Трампа после удара микрофоном

Пушков: сторонники Трампа допустили его отравление рицином из-за микрофона
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Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что атмосфера в США вокруг президентства Дональда Трампа очень токсична, а его сторонники строят фантастические теории заговора о его возможном отравлении.

В частности, он обратил внимание на инцидент, когда во время общения Трампа с прессой корреспондентка задела лицо хозяина Белого дома микрофоном. Сторонники Трампа назвали случившееся просчетом службы безопасности. Некоторые посетовали, что на поп-фильтр (пушистый чехол) микрофона могли нанести все что угодно, в том числе рицин.

«Ходит и совсем зловещая версия: под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином — страшным белковым ядом растительного происхождения», — добавил Пушков.

Накануне на военной базе Эндрюс под Вашингтоном тележурналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула президента США Дональда Трампа в лицо микрофоном на штанге. Сам президент отреагировал на эту оплошность с улыбкой.

«Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — пошутил Трамп под смешки других журналистов.

Ранее Трамп подшутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков.

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