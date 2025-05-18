На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экзитпол: Навроцкий и Тшасковский вышли во второй тур выборов в Польше

Exit poll: во второй тур выборов президента Польши вышли Навроцкий и Тшасковский
close
Kacper Pempel/Reuters

Кандидаты от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий и от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные экзитпола, распространенные социологической компанией Ipsos.

Официальные результаты первого тура голосования станут известны после подсчета 100% бюллетеней — 19 мая вечером или 20 мая, отметило агентство.

Утром 18 мая сообщалось, что в Польше начался первый тур голосования на выборах президента, выдвинулись 13 кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затрагивает агитацию в интернете.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке является Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и представляющий правящую «Гражданскую коалицию». За него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте идет Кароль Навроцкий (23,6%), глава Института национальной памяти, выдвинутый партией «Право и справедливость». Тройку замыкает Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

Ранее в Польше обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами