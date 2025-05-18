Экзитпол: Навроцкий и Тшасковский вышли во второй тур выборов в Польше

Exit poll: во второй тур выборов президента Польши вышли Навроцкий и Тшасковский

Кандидаты от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий и от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные экзитпола, распространенные социологической компанией Ipsos.

Официальные результаты первого тура голосования станут известны после подсчета 100% бюллетеней — 19 мая вечером или 20 мая, отметило агентство.

Утром 18 мая сообщалось, что в Польше начался первый тур голосования на выборах президента, выдвинулись 13 кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затрагивает агитацию в интернете.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке является Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и представляющий правящую «Гражданскую коалицию». За него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте идет Кароль Навроцкий (23,6%), глава Института национальной памяти, выдвинутый партией «Право и справедливость». Тройку замыкает Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

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