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В Польше начались президентские выборы

В Польше начался первый тур голосования на выборах президента
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше открылись избирательные участки для голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

По данным канала, в качестве кандидатов на пост главы государства выдвинулись 13 кандидатов. Проголосовать можно на 32 тыс. участков, которые будут открыты до 21:00 (22:00 мск). После подсчета голосов будут объявлены результаты экзитполов. В течение 48 часов после окончания голосования Государственная избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов.

В том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

По предварительным данным, популярностью среди граждан пользуется претендент от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, за ним следует кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

До этого кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО.

Ранее политолог рассказал, кто станет следующим президентом Польши.

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