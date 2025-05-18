СМИ: на Украине обеспокоились разговором Трампа и Путина

WP: в Киеве опасаются, что Трамп и Путин поставят его перед свершившимся фактом

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники хотят быть уверенными в том, что американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин не поставят Киев перед свершившимся фактом. Об этом пишет The Washinton Post (WP) со ссылкой на неназванного американского дипломата.

«Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — отметил он.

Согласно материалу, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио состоялась на фоне обеспокоенности Киева из-за будущего разговора Трампа и Путина.

Накануне президент США в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.