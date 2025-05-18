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Президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе

Пезешкиан считает возможным достижение сделки Ирана с США по ядерной программе
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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах не подчинится силе.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран будет продолжать обогащать уран, несмотря на заявления официальных лиц США, в том числе специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

18 мая Уиткофф заявил, что принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран.

11 мая в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.

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