Спецпредставитель Трампа раскрыл первый пункт его мирного плана по Украине

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог написал на своей странице в соцсети X, что первый пункт плана США по Украине — всеобъемлющее прекращение огня.

По его словам, остановка боевых действий должна немедленно прекратить кровопролитие.

«В Стамбуле [госсекретарь США Марко] Рубио ясно дал понять, что США представили «сильный план мира». По итогам встреч в Лондоне была разработана всеобъемлющая программа из 22 пунктов, которая служит основой для мирного урегулирования», — сообщил Келлог.

В начале мая стало известно, что США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как передавал телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня. На этом фоне глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая. А Вашингтон был готов сыграть ведущую роль в мониторинге. Впоследствии перемирие могли продлить для начавшихся переговоров. Россия обещала подумать, но в итоге предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план США.