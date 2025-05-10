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Политолог предупредила, что в Румынии могут вновь отменить выборы

Политолог Шумицкая: власти Румынии могут вновь отменить президентские выборы
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Louisa Gouliamaki/Reuters

В Румынии продолжается внутреннее политическое напряжение, связанное с возможностью отмены президентских выборов, есть риск повторного отказа от проведения голосования. Об этом заявила политолог Екатерина Шумицкая, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на выборах лидирует Джордже Симион — большой поклонник президента США Дональда Трампа, желающий упрочить сотрудничество Румынии с США. Более того, он выступает против независимости Молдавии, и Приднестровья в том числе.

«Видимо, власти надеялись, что, отменив прошлогодние президентские выборы, со второй попытки смогут провести своего кандидата во второй тур и консолидировать вокруг него голоса всех противников ультраправых», — отметила политолог.

Однако на место Кэлина Джорджеску, лидировавшего во время прошлого избирательного процесса, встал другой политик правого толка.

Напомним, повторные выборы в Румынии были назначены после того, как Конституционный суд в начале декабря прошлого года отменил результаты первого тура, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессивной партии «Союз спасения румын» Елена Ласкони. Причиной отмены стало появление информации о нарушениях во время выборов.

Недавно победивший в первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданный ВСУ зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Ранее Симион пообещал назначить Джорджеску премьером при победе на выборах в Румынии.

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