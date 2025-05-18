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Журналисты узнали о планах госпереворота в Румынии с участием наемников

Politico: в Румынии готовился переворот после отмены победы Джорджеску
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Creative Lab/Shutterstock

В Румынии готовился вооруженный переворот с участием наемников и союзника кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на материалы следствия.

По данным журналистов, после того как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов, Джорджеску собрал своих сторонников на конной базе недалеко от Бухареста. В их числе был Хорациу Потра, которого Politico называет «лидером группы наемников».

Следствие считает, что Потра был ключевой фигурой в заговоре по захвату власти. По данным обвинения, он и группа наемников намеревались устроить массовые беспорядки, подобные тем, что произошли во время штурма Капитолия 6 января 2021 года после поражения республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как пишет Politico, детали утреннего обсуждения в конно-спортивном центре неизвестны. Один из владельцев базы поделился с государственными прокурорами, что сторонники Джорджеску в тот момент проводили встречу и выглядели «напряженными и обеспокоенными».

По словам мужчины, когда он вошел в комнату, собравшиеся резко замолчали. Владелец базы предположил, что дискуссия могла касаться отмены результатов выборов.

10 мая политолог Екатерина Шумицкая заявила, что в Румынии продолжается внутреннее политическое напряжение, связанное с возможностью отмены президентских выборов. По ее мнению, есть риск повторного отказа от проведения голосования.

Ранее Джорджеску рассказал, какими должны быть отношения между Румынией и РФ.

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