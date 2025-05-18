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Кандидата в президенты Румынии и «пророссийского» политика вывели с избирательного участка

Полиция Румынии вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка

Полицейские вывели с избирательного участка в Могошоае в пригороде Бухареста кандидата в президенты Румынии, лидера «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона и отстраненного от участия в выборах политика Кэлина Джорджеску. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Отмечается, что политики после голосования хотели выступить с заявлениями для СМИ, но полицейские прервали их речь и потребовали покинуть избирательный участок.

«То, что вы сделали, не очень хорошо, но это не проблема», — сказал Симион правоохранителям, после чего они вместе с Джорджеску вышли в коридор.

При этом Джорджеску успел рассказать журналистам, что проголосовал за «христианскую Румынию» и «семейные ценности». В свою очередь Симион заявил, что отдал свой голос за то, чтобы будущее страны определяли сами румыны.

В Румынии 18 мая проходит второй тур повторных президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

Повторное голосование было назначено после того, как конституционный суд в конце 2024 года аннулировал результаты первого тура выборов президента Румынии, сославшись на серьезные нарушения и возможное иностранное вмешательство.

Тогда лидерами были независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого румынские СМИ часто называют «пророссийским» деятелем, и прозападная кандидатка Елена Ласкони. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Симион потребовал от Киева компенсацию за переданный ВСУ Румынией ЗРК Patriot.

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