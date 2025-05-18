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Уиткофф отметил роль США в переговорах России и Украины

Уиткофф считает, что у США получилось сократить различия в позициях РФ и Украины
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что США удалось сократить различия в позициях России и Украины. Об этом он заявил телеканалу ABC.

Уиткофф заявил, что тактика президента США Дональда Трампа по данному вопросу работает, поэтому он ей следует.

«Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. В какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона обозначила свои позиции», — сказал он.

В том же интервью Уиткофф признался, что надеется на успешность телефонного разговора между лидером США Дональдом Трампом и Президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи.

Ранее Уиткофф рассказал о делегации США на переговорах по Украине в Стамбуле.

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