Вэнс и Рубио проводят встречу с Зеленским в Риме впервые после перепалки в Вашингтоне

Вэнс и Рубио проводят встречу с Зеленским в Риме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио впервые после перепалки в Белом доме проводят в Риме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов пресс-пула американского вице-президента, встреча проходит в закрытом режиме в резиденции посла США в Италии. Также на ней присутствует глава офиса президента Украины Андрей Ермак, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что папа Римский Лев XIV в воскресенье примет в Ватикане Зеленского.

18 мая агентство ANSA сообщило, что понтифик во время инаугурационной мессы упомянул «измученную» Украину.

Он вспомнил республику в молитве «Regina Coeli», использовав слово «измученная», которое ранее употреблял его предшественник Франциск.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Ранее Рубио допустил проведение нового этапа переговоров по Украине в Ватикане.