В Ватикане анонсировали встречу папы Римского с Зеленским

Папа Римский Лев XIV примет у себя Зеленского

Папа Римский Лев XIV в воскресенье примет в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

«Сегодня Папа Римский примет на аудиенции: — его превосходительство господин Владимир Зеленский, президент Республики Украина», — говорится в сообщении.

Ранее он принял президента Республики Перу Дину Эрсилию Балуарте Сегарру.

18 мая агентство ANSA сообщило, что понтифик во время инаугурационной мессы упомянул «измученную» Украину.

Он вспомнил республику в молитве «Regina Coeli», использовав слово «измученная», которое ранее употреблял его предшественник Франциск.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при папе Павле VI.

Ранее Рубио допустил проведение нового этапа переговоров по Украине в Ватикане.