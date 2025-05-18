Папа Римский вспомнил об «измученной» Украине во время инаугурационной мессы

Папа Римский Лев XIV во время инаугурационной мессы упомянул «измученную» Украину. Об этом пишет агентство ANSA.
Как отмечается в материале, он вспомнил республику в молитве «Regina Coeli», использовав слово «измученная», которое ранее употреблял его предшественник Франциск.
«Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире», — сказал Лев XIV.
Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.
Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным.
Ранее новый папа Римский принял символы своей власти.