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Папа Римский вспомнил об «измученной» Украине во время инаугурационной мессы

Папа Римский Лев XIV во время мессы заявил, что измученная Украина ждет мира
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Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV во время инаугурационной мессы упомянул «измученную» Украину. Об этом пишет агентство ANSA.

Как отмечается в материале, он вспомнил республику в молитве «Regina Coeli», использовав слово «измученная», которое ранее употреблял его предшественник Франциск.

«Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире», — сказал Лев XIV.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным.

Ранее новый папа Римский принял символы своей власти.

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