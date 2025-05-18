Папа Римский вспомнил об «измученной» Украине во время инаугурационной мессы

Папа Римский Лев XIV во время мессы заявил, что измученная Украина ждет мира

Папа Римский Лев XIV во время инаугурационной мессы упомянул «измученную» Украину. Об этом пишет агентство ANSA.

Как отмечается в материале, он вспомнил республику в молитве «Regina Coeli», использовав слово «измученная», которое ранее употреблял его предшественник Франциск.

«Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире», — сказал Лев XIV.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным.

Ранее новый папа Римский принял символы своей власти.