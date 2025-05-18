В МИД Ирана высказались о создании ядерного консорциума

Тегеран рассмотрит идею создания ядерного консорциума с участием стран Ближнего Востока и Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи. Об этом сообщает ISNA.

Он подчеркнул, что иранская сторона пока не обсуждала данную идею, но предложения насчет консорциума уже были высказаны.

По словам Тахт-Раванчи, если дело продвинется и вопрос будет поднят серьезно, то Тегеран может рассмотреть его и высказать мнение на этот счет.

До этого глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

17 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность отказа от достижений в военной области и в сфере мирного использования атомной энергии. Вместе с тем он подчеркнул готовность Тегерана к продолжению диалога с Вашингтоном.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал комментарии Трампа о стремлении к миру лживыми.